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Как детишки веселятся с папами


Милые малютки заливаются смехом вместе с большим и добрым папой - что может быть очаровательнее?

С отцовством настает новая жизнь, полная ответственности, радости и великих испытаний, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. Смотрите на ролике подборку по-настоящему забавных моментов из жизни молодых пап.




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