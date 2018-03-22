Как детишки веселятся с папами
Милые малютки заливаются смехом вместе с большим и добрым папой - что может быть очаровательнее?
С отцовством настает новая жизнь, полная ответственности, радости и великих испытаний, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. Смотрите на ролике подборку по-настоящему забавных моментов из жизни молодых пап.
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