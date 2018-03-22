Цукерберг обещал не допустить новых утечек данных пользователей Facebook

Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в среду в интервью телеканалу CNN.

Данный вопрос был затронут в связи со скандалом вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которой, по данным газеты The New York Times, удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. "Это было серьезное нарушение доверия, и мне очень жаль, что так произошло, - сказал Цукерберг. - Теперь наша обязанность - сделать все возможное, чтобы это не повторилось". Ранее в среду Цукерберг анонсировал ряд мер, призванных не допустить новых утечек информации.