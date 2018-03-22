Правительство одобрило ратификацию Соглашения Армения-ЕС

Правительство РА одобрило законопроект «О ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армении, с одной стороны, и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии, с другой стороны.

Заместитель министра ИД Ш. Кочарян отметил, что новое рамочное соглашение важно тем, что поднимает двусторонние отношения Армения-ЕС на новый уровень и призвано регулировать их в будущем. «Соглашение войдет в силу после его принятия всеми странами ЕС. Пока это сделала только Эстония. Принятие отдельных его положений во всех странах уже завершено, и их можно будет применять после завершения этого процесса и Арменией. Тогда эта часть Соглашения начнет работать», - передает «Арменпресс» слова Ш. Кочаряна.

Вследствие принятия закона будет обеспечен регламент, предусмотренный для его вступления в силу.

«Соглашение регулирует диалог в сфере политики и экономики, сотрудничество и торговые отношения, отмечает важность обеспечения политических и экономических реформ, предлагает качественно иное всеобъемлющее сотрудничество, сближая со стандартами ЕС», - говорится в заключении МИД.