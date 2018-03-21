Азиатские индексы выросли - 21-03-18

ТОКИО, 21 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 21380.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1716.29 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.29% и составил 3280.95 пункта, а HANG SENG снизился на 0.43% и составил 31414.52 пункта.