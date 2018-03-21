Время в Ереване: 11:07:36,   21 Март

Азиатские индексы выросли - 21-03-18


ТОКИО, 21 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 21380.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1716.29 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.29% и составил 3280.95 пункта, а HANG SENG снизился на 0.43% и составил 31414.52 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации