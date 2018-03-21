СМИ: 29 человек погибли, 52 пострадали в результате взрыва в Кабуле

По меньшей мере 29 человек погибли, 52 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в среду в Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

По данным телеканала, террорист подорвал себя на западе Кабула возле шиитской святыни, где жители собрались для празднования Навруза.

Ранее агентство Reuters сообщало о 26 погибших и 18 пострадавших в результате взрыва.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".





