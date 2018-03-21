Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, передает Арменпресс.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.
Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.
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