Строительство нового энергоблока ААЭС на данный момент нецелесообразно: Ашот Манукян

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян считает, что строительство нового энергоблока ААЭС на данный момент нецелесообразно. Министр выступил с таким заявлением во время обсуждения запроса фракции “Елк” по поводу энергетической системы в Национальном собрании Армении.

“Мы неоднократно заявляли, что Атомная станция Армении в состоянии продолжать свою работу в случае выполнения некоторых работ по ее усовершенствованию. После определенных диагностических работ специалисты могут определить, как долго еще можно эксплуатировать второй энергоблок. Строительство нового энергоблока, тогда когда имеем действующий энергоблок, который можно безопасно и бесперебойно эксплуатировать еще какое-то время, нецелесообразно”, - сказал Манукян, отвечая на вопрос руководителя фракции “Елк” Никола Пашиняна.

Как сообщает «Арменпресс» , министр подчеркнул, что ядерные технологии очень быстро развиваются. По его словам, если 5 лет назад был выбор всего между двумя технологиями, то сегодня их как минимум пять, каждая из которых применима в нашей системе, и все они дешевы, безопасны и надежны. “Следовательно, решение правительства было очень простым: эксплуатировать действующий энергоблок столько, сколько у него хватит ресурса для безопасной эксплуатации, и лишь после определения срока эксплуатации обсудить, когда будем строить новый энергоблок и по какой технологии”, - заключил министр.