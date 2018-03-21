Меланья Трамп заявила, что продолжит борьбу с травлей в сети

Первая леди США Меланья Трамп заявила во вторник, что будет непреклонной в борьбе с притеснениями, травлей и издевательствами в интернете, несмотря на критику ее усилий. Трансляцию выступления супруги главы государства на встрече с представителями таких американских компаний, как Amazon, Facebook, Googl, Twitter, Microsoft и Snap, вел Белый дом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первая леди подчеркнула, что надеется сотрудничать с компаниями, которые представляли ее собеседники, и вместе работать над поощрением "примерного поведения в социальных сетях".

Супруга американского президента отметила, что родители должны найти способ помочь своим детям стать "ответственными гражданами цифрового мира". В частности, она предложила сократить количество времени, которое детям разрешено проводить в интернете. "У нас есть реальная возможность научить [детей] примерному поведению на просторах сети, но это также подразумевает работу в реальном мире над такими понятиями, как доброта, сочувствие и уважение", - подчеркнула Трамп, поблагодарив своих собеседников.



