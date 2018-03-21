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Президент Серж Саргсян поздравил президента Ирана с Новрузом


Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Исламской Республики Иран Гасану Рохани в связи с весенним праздником Новрузом, пожелал ему крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному иранскому народу – мира и благополучия.

Как сообщили «Арменпресс», в пресс-службе администрации президента Армении, президент Саргсян выразил надежду, что 1397-й год по иранскому календарю будет для Ирана годом прогресса и успехов, а для армяно-иранских отношений – период, наполненный перспективными и продуктивными программами.

Серж Саргсян отметил, что сформированная веками армяно-иранская дружба обязывает по достоинству оценить достигнутые достижения и оставаться верными духу доброжелательства, существующему между колыбелями цивилизации Арменией и Ираном.


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