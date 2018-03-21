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Серж Саргсян подписал ряд принятых Национальным собранием законов


Президент Армении Серж Саргсян 21 марта подписал законы о внесении изменений и дополнений в законы РА “Об общественном совете”, “О формировании и деятельности Совета безопасности”, “О межобщинных объединениях”, “О правовых актах”,  “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете отдельных подразделений юридических лиц, а также учреждений и частных предпринимателей”, “О помиловании”, об изменениях в Уголовном кодексе Республики Армения и в Кодексе об уголовном судопроизводстве. Об этом «Арменпресс»- сообщили в пресс-службе администрации президента Армении.


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