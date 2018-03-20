Президент Словакии отказался утвердить новое правительство

Словацкий президент Андрей Киска заявил во вторник, что пока не будет утверждать новый состав правительства, поскольку не удовлетворен некоторыми предложенными кандидатурами на посты министров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Серьезный политический кризис разразился в Словакии три недели назад после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак длительное время вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. Профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.

После неоднократных массовых манифестаций в 50 городах республики и во многих зарубежных странах, критики со стороны Европарламента и требований оппозиционных партий в течение минувшей недели ушли в отставку обвиняемые в затягивании расследования трагедии и создании условий в республике для коррупции и мафиозных структур сначала глава МВД и некоторые сотрудники аппарата правительства, а затем премьер и лидер правящей партии "Курс — социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо.

В понедельник член руководства КСД и бывший вице-премьер Петер Пеллегрини, которому президент поручил формирование нового состава правительства, представил Киске список кандидатов на посты министров. Однако некоторые из них сразу вызвали недоумение у лидеров оппозиционных партий и в СМИ из-за своих тесных контактов с ушедшими в отставку политиками.

"Самое последнее, в чем мы сейчас нуждаемся – это дальнейшие бесконечные дискуссии и подозрения о том, кто с кем вместе ездил на мотоциклах, отмечал дни рождения или другие спекуляции о персональных связях. Как глава государства, я этого не допущу", — заявил президент, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

По словам Киски, он пояснил кандидату в премьеры Пеллегрини свои возражения по отдельным представителям предложенного нового состава кабинета и предложил к пятнице выработать новый состав правительства.