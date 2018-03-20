Оглашены приговоры других обвиняемых по делу Ж. Сефиляна

В суде общей юрисдикции административного района Шенгавит г. Еревана 20 марта оглашены приговоры обвиняемых по делу Ж. Сефиляна.

Как передает «Арменпресс»- по обвинению в незаконном приобретении, хранении и транспортировке оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их ношении С. Никогосян приговорен к заключению сроком на 4 года 6 месяцев, Н. Погосян – на 3,5 года, Г. Топчян – на 3 года, Г. Григорян – на 3,5 года, О. Петросян – на 2 года.

Г. Сафарян за подготовку массовых беспорядков приговорен к 4 годам заключения, к которым прибавлены 2 года по первому приговору, окончательный срок составил 5 лет и 6 месяцев.

Жирайр Сефилян приговорен к 10 годам 5 месяцам заключения.