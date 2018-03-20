Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

Оглашены приговоры других обвиняемых по делу Ж. Сефиляна


В суде общей юрисдикции административного района Шенгавит г. Еревана  20 марта оглашены приговоры обвиняемых по делу Ж. Сефиляна.

 Как передает  «Арменпресс»- по обвинению в незаконном приобретении, хранении и транспортировке  оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их ношении С. Никогосян приговорен к заключению сроком на 4 года 6 месяцев, Н. Погосян – на 3,5 года, Г. Топчян – на 3 года, Г. Григорян – на 3,5 года, О. Петросян – на 2 года.

Г. Сафарян за подготовку массовых беспорядков приговорен к 4 годам заключения, к которым прибавлены 2 года по первому приговору, окончательный срок составил 5 лет и 6 месяцев.

Жирайр Сефилян приговорен к 10 годам 5 месяцам заключения.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации