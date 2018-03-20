Сейран Сароян прокомментировал интервью С. Саргсяна: «Все было ясно сказано. Не будем увлекаться гаданиями»

Депутат НС от РПА С. Сароян считает, что необходимости в гаданиях на тему о том, кого выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, нет. В беседе с журналистами в НС, комментируя последнее интервью С. Саргсяна, С. Сароян сказал, что Бог услышал их голос: «Человек все ясно сказал, не будем увлекаться гаданиями. Господь услышал наш голос, чего вы еще хотите?», - передает «Арменпресс» его слова.

Обратившись к замечанию, что президент РА не исключил, что примет предложении о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера для передачи своего опыта молодым лидерам, С. Сароян заметил: «Что может быть лучше?»

Депутат с сомнением относится к заявлениям некоторых оппозиционных деятелей о выводе народа на улицы. «Народу что, делать нечего? Какая улица?», - отметил он.

В интервью Tert. Am президент РА С. Саргсян, отвечая на вопрос, кто станет в апреле премьером, сказал: « Ни для кого не секрет, что в рядах коалиции в составе РПА и АРФД, в результате парламентских выборов взявших на себя политическую ответственность и полномочия сформировать правительство, этот вопрос постоянно обсуждается месяцами, хотя и это обсуждение пока не вышло на партийно-институциональные площадки. Со мной уже говорили многие товарищи. Не знаю, когда эти обсуждения закончатся. Но если мы в итоге решим, что будет выдвинута моя кандидатура, то мое согласие будет при одном условии: одновременно с реализацией конституционных изменений я буду больше времени уделять передаче всего моего видимого и невидимого опыта молодым политическим лидерам. Это сегодня очень важное дело. Нам всем есть что делать для формирования новых политических лидеров независимо от их партийной принадлежности, независимо от их сегодняшних политических предпочтений».