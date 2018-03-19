Премьер-министр Армении принял посла Китая и вице-президента компании Powerchina International Group Limited

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла Китая в Армении Тиана Эрлуна и вице-президента компании Powerchina International Group Limited Динга Женгуо. Эта компания входит в состав компании «Синогидро», участвующей в проекте строительства дороги Север-Юг.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены вопросы строительства участка Талин-Ланджик дорожного коридора Север-Юг. В частности, были затронуты договоренности, достигнутые с китайской компанией, и выполнение обязательств.

Динг Женгуо заверил, что «Синогидро» будет успешно осуществлять строительство своей части магистрали Север-Юг и будет готова продвигать строительные работы.

Карен Карапетян подчеркнул необходимость качественной работы и выразил готовность правительства помочь китайской стороне в решении проблем, возникающих в ходе строительных работ.