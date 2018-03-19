Саудовская Аравия уравняет зарплаты мужчин и женщин

В Саудовской Аравии собираются уравнять зарплаты мужчин и женщин. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил наследный принц королевства Мухаммад бен Салман телеканалу CBS.

«Мы работаем над инициативой, которая будет запущена в ближайшем будущем и будет направлена на то, чтобы разработать нормы, которые гарантируют равную оплату для мужчин и женщин», — сказал он.

Это позволит увеличить долю работающих женщин в стране, полагает наследный принц. Сейчас она составляет 22 процента.

По словам Мухаммада бен Салмана, власти Саудовской Аравии смогли вернуть в бюджет около 100 миллиардов долларов после ареста 11 принцев и четырех министров в ноябре 2017 года.

«Сумма превышает 100 миллиардов долларов. Но настоящей целью была не эта сумма или какая-то другая сумма. Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом», — сказал он.

Принц Мухаммад бен Салман проводит активную политику по коренной модернизации Саудовской Аравии. В 2016 году Эр-Рияд обнародовал программу Vision 2030 — долгосрочный план трансформации экономики королевства на следующие 15 лет с целью избавления от нефтяной зависимости.