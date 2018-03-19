Госдолг США установил абсолютный рекорд
Государственный долг США достиг нового рекорда, превысив 21 триллион долларов. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Доля внутригосударственного долга составляет 5,6 триллиона долларов. Остальная часть приходится на частных инвесторов — физических и юридических лиц, на их долю приходится 15,3 триллиона долларов.
Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была ликвидация государственного долга США. Президент настаивал, что его экономические меры позволят решить эту проблему, однако за год президентства Трампа госдолг вырос более чем на триллион долларов.
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