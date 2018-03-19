Азиатские индексы выросли - 19-03-18

ТОКИО, 19 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.90% и составил 21480.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.96% и составил 1719.97 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.29% и составил 3279.25 пункта, а HANG SENG вырос на 0.04% и составил 31513.76 пункта.