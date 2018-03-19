Азиатские индексы выросли - 19-03-18
ТОКИО, 19 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.90% и составил 21480.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.96% и составил 1719.97 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.29% и составил 3279.25 пункта, а HANG SENG вырос на 0.04% и составил 31513.76 пункта.
- 20:38 Стартовал оперативный сбор руководящего состава вооруженных сил Армении
- 20:27 Арташес Гегамян: Оберегайте Армению, ведь это ваш самый надежный тыл
- 19:15 Новоназначенный посол Республики Корея вручил копии своих верительных грамот главе МИД Армении
- 19:02 Путин набрал 95% голосов на выборах президента России в Гюмри
- 18:52 Если будет выдвинута моя кандидатура, то это будет сделано с одним дополнением с моей стороны: Серж Саргсян
- 18:44 Председатель НС Армении принял делегацию Комиссии внешних отношений и вопросам Евросоюза Сената Польши
- 18:36 Предстоящие на 20 марта мероприятия
- 18:05 Премьер-министр Армении принял посла Китая и вице-президента компании Powerchina International Group Limited
- 18:03 Саудовская Аравия уравняет зарплаты мужчин и женщин
- 18:00 Седьмой тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 17:50 Госдолг США установил абсолютный рекорд
- 17:46 СМИ узнали, что Пучдемон готов на переговоры с Мадридом о своем возвращении
- 17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-03-18
- 17:42 Азиатские индексы выросли - 19-03-18
- 17:22 ЕС и Великобритания достигли соглашения по переходному периоду в 21 месяц после Brexit
- 17:10 ОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФ
- 17:04 Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю победы на выборах президента РФ
- 16:52 Назван лучший фильм серии «Звездные войны»
- 16:49 Times: Хокинг успел завершить свою последнюю научную работу за несколько дней до смерти
- 16:46 В случае необходимости снова докажем, что попытка урегулирования нагорно- карабахского конфликта военным путем не имеет перспективы: президент Армении
- 16:33 Отсутствие реакции международного сообщества вдохновило Алиева: пресс-секретарь МИД Армении
- 16:21 Министр иностранных дел Армении принял посла Италии по случаю завершения его миссии
- 16:19 Андрей Симонян назначен заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении
- 16:17 «Газпром» уничтожит сотни километров труб из-за «Турецкого потока»
- 16:13 Грудинин назвал выборы президента "грязными"
- 16:01 Из Тбилиси в Батуми можно будет доехать на электромобиле
- 15:59 Евросоюз ввел санкции против четырех сирийцев по подозрению в причастности к химатакам
- 15:57 Полетел крупнейший в мире авиадвигатель
- 15:50 Состоялся телефонный разговор между президентом РА С. Саргсяном и избранным президентом РФ В. Путиным
- 15:49 Reuters: инспекторы ОЗХО приступили к работе на месте инцидента в Солсбери
- 15:43 СМИ: более 200 тыс. мирных жителей бежали из Африна из-за операции турецких ВС
- 15:14 Парламент Армении ратифицирует соглашение с ЕС в начале апреля
- 14:55 ЕС осудил инцидент в Солсбери и призвал РФ ответить на вопросы следствия
- 14:53 Гергиев и симфонический оркестр "Мариинки" выступят в Европе
- 14:28 Мхитарян подарил автомобиль Реабилитационному центру раненых военнослужащих и инвалидов
16:55, 12.03.2018
Просмотрели 2138 раз Посол РФ отметил свой день рождения в Джермуке: жена посла восхищена достопримечательностями Армении
15:33, 13.03.2018
Просмотрели 1905 раз Лавров предупредил США о "самых тяжелых" последствиях удара по ВС Сирии
12:53, 13.03.2018
Просмотрели 1875 раз Эдуард Шармазанов уверен, что рано или поздно Арцах станет полноправным членом МПА СНГ
11:51, 13.03.2018
Просмотрели 1869 раз Надия Мурад призвала Турцию прекратить нападение на Африн
14:00, 13.03.2018
Просмотрели 1863 раз В испанском первенстве по картингу армянский мальчик оказался в пятерке лучших