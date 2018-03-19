ЕС и Великобритания достигли соглашения по переходному периоду в 21 месяц после Brexit

ЕС и Великобритания достигли договоренности, что переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) составит 21 месяц, то есть завершится к концу декабря 2020 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье на совместной пресс-конференции с министром Великобритании по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом в понедельник в Брюсселе по итогам очередного раунда переговоров.

"Мы договорились, что транзитный период будет ограничен по времени и составит 21 месяц с 30 марта 2019 года, когда Великобритания покинет ЕС. В этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами члена ЕС, оставаясь членом единого рынка, но не сможет принимать участие в процессе принятия решений в Евросоюзе", - сказал Барнье.

Ранее стороны также договорились, что Лондон будет продолжать делать взносы в бюджет ЕС до конца 2020 года.





