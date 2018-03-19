Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что признает победу Владимира Путина, хотя считает выборы не соответствовавшими мировым стандартам, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что действующий президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была. Но то, что сделано было чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были грязные выборы. Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам", — сказал Грудинин журналистам в понедельник в ходе пресс-конференции.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что серьезных жалоб во время выборов президента России зафиксировано не было.