Из Тбилиси в Батуми можно будет доехать на электромобиле

В 2018 году из Тбилиси можно будет без проблем доехать в черноморский город Батуми на электромобиле, как передает Арменпресс, об этом заявил директор компании E-Space Сулхан Гвалия в эфире телекомпании TV Pirveli.

Компания E-Space — первая в Грузии компания, занимающаяся популяризацией электромобилей в стране и развитием соответствующей сети заправок. Расстояние от Тбилиси до Батуми составляет более 370 километров.

"На автобане Тбилиси – Батуми в этом году установят четыре заправки для электромобилей", — сказал Гвалия, подчеркнув, что этого будет достаточно для того, чтобы доехать до черноморского курорта на автомобиле.

До конца 2018 года заправить электромобиль можно будет бесплатно, отметил Гвалия.

"После мы посмотрим на динамику роста количества автомобилей и примем решение", — отметил Гвалия.