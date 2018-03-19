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ЦИК подведет окончательные итоги выборов президента в конце недели


Центризбирком России, скорее всего, подведет окончательные итоги выборов президента РФ до конца этой недели. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам представитель ведомства.

"Я думаю, что это все-таки где-то конец недели", - сказал он в понедельник.

По закону у ЦИК есть 10 дней, чтобы утвердить итоги голосования на выборах президента. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее подчеркивала, что комиссия не будет торопиться с подведением итогов, рассмотрит все жалобы на нарушения.




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