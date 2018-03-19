ЦИК подведет окончательные итоги выборов президента в конце недели
Центризбирком России, скорее всего, подведет окончательные итоги выборов президента РФ до конца этой недели. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам представитель ведомства.
"Я думаю, что это все-таки где-то конец недели", - сказал он в понедельник.
По закону у ЦИК есть 10 дней, чтобы утвердить итоги голосования на выборах президента. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее подчеркивала, что комиссия не будет торопиться с подведением итогов, рассмотрит все жалобы на нарушения.
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