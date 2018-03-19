Оклахома станет первым штатом США, где для проведения казней используют газообразный азот

Оклахома станет первым американским штатом, который начнет использовать газообразный азот для приведения в исполнение смертных приговоров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Генпрокурор штата Майкл Хантер выступил с заявлением, в котором сообщил, что применение азота в качестве средства умерщвления утверждено властями. При этом, когда именно в Оклахоме возобновятся казни, пока не ясно. СМИ штата сообщают, что это произойдет, скорее всего, не ранее конца текущего года.

Власти Оклахомы в 2015 году временно прекратили приводить в исполнение смертные приговоры, которые осуществлялись путем применения внутривенной инъекции. Это связано с несколькими случаями, когда приговоренные к высшей мере наказания во время процедуры умерщвления испытывали невыносимые боли. Так, в 2014 году осужденный Клэйтон Локетт умирал в мучениях, продолжавшихся более 40 минут. Специалисты пришли к выводу, что причиной этому стало неправильным образом подействовавшее средство для инъекции.

В ряде других штатов в последние годы также приостанавливали практику казней. Это связано как с судебными разбирательствами относительно законности смертельной инъекции, так и с нехваткой необходимых для процедуры отравляющих веществ. Дефицит ядов был вызван, в частности, тем, что европейские производители таких препаратов прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни. Данную проблему решают различными методами. Так, в штате Юта в 2015 году был принят закон, разрешающий расстреливать приговоренных к казни преступников в случае нехватки нужных для инъекции веществ.

С дефицитом отравляющих препаратов столкнулась и Оклахома, законодатели которой разрешили в случае невозможности применения смертельных инъекций использовать при казнях газообразный азот. Это бесцветное и безвкусное вещество, содержащееся в воздухе, которое при вдыхании в чистом виде, то есть без кислорода, приводит к смерти.

В настоящее время в тюрьмах Оклахомы, по словам генпрокурора, содержатся 16 заключенных, приговоренных к высшей мере, которые исчерпали все возможности для обжалования приговора. Всего за последние 40 лет в Оклахоме были казнены 112 человек, что является одним из самых высоких показателей среди всех штатов США.

В общей сложности смертная казнь разрешена в 31 штате. По состоянию на июль 2017 года, приведения ее в исполнение ожидали более 2,8 тыс. человек. В период с 1976 года, когда смертная казнь в США вновь начала применяться после четырехлетнего перерыва, по настоящее время в стране были казнены свыше 1470 человек. Наиболее часто применяемым методом умерщвления является смертельная инъекция.