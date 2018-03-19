Началось заседание совета старейшин Еревана: «Елк» покинул зал заседаний

19 марта в мэрии Еревана началось второе заседание третьей сессии совета старейшин г. Еревана.

Как передает «Арменпресс», мэр Тарон Маргарян отметил, что зарегистрировались 62 члена.

Член фракции «Страны абрикоса» Марина Хачатрян подняла вопрос электронного голосования, на что мэр ответил, что ручное голосование не считается нарушением, и это отмечено в регламенте. «Сегодня также будем голосовать руками, так как устройство не работает», - отметил он.

Члены фракции «Елк» предложили минутой молчания отдать дань памяти погибших 1 марта. Член фракции “Елк” Ани Хачатрян выступила против предложения «Страны абрикоса» переименовать отрезок ул. В. Саргсяна в ул. В. Вильсона, назвав это заказом.

Руководитель фракции «Елк» Д. Хажакян объявил, что фракция покинет зал заседаний из-за несогласия с повесткой.

После вызвавшего большой шум предыдущего заседания, вход журналистам 19 марта не был запрещен. Для представителей СМИ в помещении напротив зала заседаний были созданы комфортные условия работы.

Перед заседанием журналисты провели акцию «Откройте двери перед прессой».

На первом заседании совета старейшин 2018 г. произошел скандал. Члены фракции «Страна абрикоса» внесли сосуд со сточными водами поврежденной канализации Нубарашена. «Амбре» канализационных стоков вызвало переполох и потасовку.