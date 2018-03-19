Нарек Абгарян о своей седьмой победе: «Самым сильным моим противником был именно этот парень»

Член сборной Армении по боксу, участник 31-х Летних олимпийских игр Нарек Абгарян доволен своей победой на профессиональном ринге.

«Самым сильным моим противником в 7 поединках стал именно этот парень. Бексултан Равшанов на несколько голов выше всех остальных. У него 5 побед на профессиональном ринге и все 5 – нокаутом. Довольно трудно «сломать» боксера, не имевшего поражений. Я смог переиграть его психологически», - сказал Н. Абгарян в беседе с «Арменпресс»-.

На вечере профессиональных поединков в Москве все три представителя Армении одержали победу. Арам Авагян победил Бургута Хаджибоева, Гор Ерицян – представителя Грузии Микаела Авагяна. Все три боксера не имели поражений на профессиональном ринге.