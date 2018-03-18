Спасатели разблокировали микроавтобус, обслуживающий маршрут Апаран-Ереван

18 марта в 12:19 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что у моста по дороге в Апаран автомобиль «ГАЗель» застрял в грязи. Необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что микроавтобус ГАЗ-32213 с г/н 2251L, обслуживающий маршрут Апаран-Ереван, застрял в грязи.

Спасатели вытащили машину.