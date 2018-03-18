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Спасатели разблокировали микроавтобус, обслуживающий маршрут Апаран-Ереван


18 марта в 12:19 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что  у моста по дороге в Апаран автомобиль «ГАЗель» застрял в грязи.  Необходима  помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что микроавтобус ГАЗ-32213 с г/н 2251L, обслуживающий маршрут Апаран-Ереван, застрял в грязи.

Спасатели вытащили машину.




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