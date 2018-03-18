Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

В Армении потеплеет на 5-6 градусов, осадков  не  ожидается


На территории Армении 18 марта днем, 19-23 марта ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура   воздуха 18-20 марта повысится на 5-6 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС,   в   Ереване 18 марта днем, 19-23 марта ожидается погода без осадков.

 




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