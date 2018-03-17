Израильские танки обстреляли пост палестинских боевиков

Израильские танки обстреляли позиции палестинских боевиков в ответ на очередное взрывное устройство, сработавшее на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», инцидент, который обошелся без потерь со стороны израильтян, стал как минимум четвертым за последний месяц.

"Взрывное устройство сработало у (пограничного) забора безопасности в северной части Газы. Израильских военных при взрыве в этом районе не было", — сказано в сообщении.

"В ответ танки Армии обороны Израиля обстреляли военный наблюдательный пост, принадлежащий террористической организации ХАМАС", — добавили военные.

Израиль возлагает ответственность за все, что происходит в секторе Газа, на правящее там исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Ранее на этой неделе два заложенных на границе фугаса сработали примерно в сотне метров от армейского патруля. Инцидент обошелся без пострадавших с израильской стороны. Месяц назад четверо военных были ранены, когда попытались убрать с приграничной полосы палестинский флаг, который оказался заминирован.

Военные говорят, что боевики закладывают фугасы под прикрытием гражданских демонстраций, которые регулярно проходят на границах сектора Газа после того, как США в декабре признали Иерусалим столицей Израиля.