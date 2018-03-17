Следующий митинг азербайджанской оппозиции против внеочередных президентских выборов назначен на 31 марта

Оппозиционный «Национальный совет» и партии «Мусават» и «Народный фронт» следующий митинг против внеочередных президентских выборов назначили на 31 марта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанское информагентство «Туран». Митинг пройдет под лозунгами «Свободные выборы!», «Нет коррупции!», «Нет диктатуре!», «Свободу политзаключенным!»

По словам председателя «Национального совета» Азербайджана Д. Гасанли, организаторы направили в мэрию Баку уведомление о проведении митинга. Оно подписано «Национальным советом» и партиями «Мусават» и «Народный фронт».

Первый совместный митинг азербайджанской оппозиции прошел 10 марта.

Оппозиционный «Национальный совет» в преддверии внеочередных президентских выборов 11 апреля пробует объединить жизнеспособную оппозицию и организовать общенародные митинги. Д. Гасанли 1 марта обратился ко всем оппозиционным силам с призывом объединиться.

В состав созданного в 2013 г. Национального совета демократических сил входят партия «Народный фронт», множество демократических, общественных и политических активистов.