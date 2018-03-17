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Отпущенный под подписку 28-летний карманник совершил новую кражу


Сотрудники Полиции Армении обнаружили на ул. Терьяна и по подозрению в совершении карманной кражи задержали 28-летнего А. Ованнисяна.

Как передает «Арменпресс», сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами в результате оперативных действий выяснили, что А. Ованнисян в одной из маршрутных такси выкрал мобильный телефон. После выхода из автомобиля  карманник был задержан.

11 января он же был задержан за кражу кошелька с 220 000 драм. Тогда его отпустили под подписку, но он опять взялся за старое.




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