Отпущенный под подписку 28-летний карманник совершил новую кражу

Сотрудники Полиции Армении обнаружили на ул. Терьяна и по подозрению в совершении карманной кражи задержали 28-летнего А. Ованнисяна.

Как передает «Арменпресс», сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами в результате оперативных действий выяснили, что А. Ованнисян в одной из маршрутных такси выкрал мобильный телефон. После выхода из автомобиля карманник был задержан.

11 января он же был задержан за кражу кошелька с 220 000 драм. Тогда его отпустили под подписку, но он опять взялся за старое.