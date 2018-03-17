Прошлая ночь в Москве поставила морозный рекорд XXI века

Синоптики зарегистрировали самую холодную ночь марта за последние 18 лет, в некоторых районах Подмосковья температура опустилась ниже -27°С. Как передает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в центре погоды «Фобос».

«Минимальная температура в Москве на ВВЦ составила минус 18,2 градуса, в области самая низкая была в Черусти, минус 27,4 градуса. В Коломне минус 23 градуса, в Новом Иерусалиме минус 24,4 градуса, в Волоколамске минус 24,3 градуса и в Клину почти минус 26 градусов. Для этих чисел марта это, конечно, рекорды, по крайней мере, за последние 18 лет», — сказал источник.