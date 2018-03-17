Петр Свитальский: развитие отношений между ЕС и ЕАЭС остается как долговременная перспектива

Сегодняшняя Европа создавалась на основе сотрудничества не только внутри границ, но и с соседями. Об этом сказал в беседе с корреспондентом газеты «Республика Армении» посол П. Свитальский, обратившись к вопросу о возможностях сотрудничества ЕС и ЕАЭС и роли Армении в этом процессе. Посол представил также политику сотрудничества ЕС. « Мы хотим сохранить ее как осевой принцип нашей политики», - уточнил он.

Он сказал, что ЕС сторонник региональной интеграции в любом уголке мира, но он будет помогать только при наличии доброй воли и уважения международного права, которое включает и уважение международно-признанных границ.

«У развития отношений ЕС с ЕАЭС есть долговременная перспектива; оно зависит от политической ориентации стран-участников»,- передает «Арменпресс» слова посла. В то же время он отметил, что ЕС готов обсудить вопрос возможного сотрудничества с ЕАЭС после консультаций со странами-членами и параллельно реализации Минского соглашения. «Мы ждем от России конструктивных шагов, направленных на бoльшее открытие в торговых отношениях с нами».

П. Свитальский отметил, что ЕС сохраняет контакты с ЕАЭС на техническом уровне, чему способствует Армения, поскольку это дает возможность решения ряда вопросов, таких как технический регламент, таможенная оценка и пр.

Л. Асатрян

Подробности в сегодняшнем номере газеты «Հայաստանի Հանրապետություն»