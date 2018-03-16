Шарль Азнавур получил награду «Кристиан» чешского кинофестиваля

В Праге открылся 25-й Юбилейный международный кинофестиваль «Фебиофест», главным гостем которого является всемирно известный шансонье, композитор и актер Шарль Азнавур. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт orer.eu, Шарль Азнавур получил награду фестиваля «Кристиан».

В течение 25 лет кинопроизводства он является 44-м известным деятелем кино, который получает такую почетную премию за свой вклад в мировой кинематограф.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители чешской политической и культурной элиты, в том числе исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Бабиш и посол Армении в Чехии Тигран Сейранян.