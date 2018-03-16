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Азиатские индексы - 16-03-18


ТОКИО, 16 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.58% и составил 21676.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.40% и составил 1736.63 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.65% и составил 3269.88 пункта, а HANG SENG снизился на 0.12% и составил 31501.97 пункта.




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