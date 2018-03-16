Левон Аронян рассказал о партии с Грищуком

Лидер армянских шахмат Левон Аронян рассказал о своей партии с Грищуком. «В такого рода важных турнирах недопустимо пропускать подобные моменты», -передает «Арменпресс» слова гроссмейстера.

Все партии 5-го тура турнира претендентов завершились вничью.

Турнир проходит в Берлине. Все партии 5 тура завершились вничью. На турнире лидирует Ф. Каруана с 3,5 очков. На 2-3 места с 3 очками делят В. Крамник и Ш. Мамедъяров. У Ароняна, Грищука и Лижена по 2,5 очка, они делят 4-6 места. По 1,5 очка у Карякина и Со.

В 14-м туре шахматисты сыграют друг с другом по 2 партии: черными и белыми. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель сыграет с чемпионом мира М. Карлсеном 9-28 ноября в Лондоне.