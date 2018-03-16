«Global fest Ереван» объединит под одной крышей талантливых авторов и исполнителей

II международный конкурс-фестиваль искусств «Global fest Ереван» объединяет талантливых представителей искусства пения и танца, которым предоставляется возможность продемонстрировать свои таланты и достичь успеха в мире искусства. Конкурс-фестиваль пройдет 24-27 марта в Государственном театре музыкальной комедии им. А. Пароняна.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» армянский представитель Международного конкурс-фестиваля Анна Погосян сказала, что ереванский фестиваль – очередной отборочный этап перед суперфиналом «Global fest», который пройдет в конце года.

Цель фестиваля – укрепление культурных связей и многостороннее сотрудничество между разными странами. В Армению приедут множество талантов из разных стран, тем самым стимулируя и развитие туризма. В этом году число заявок, по сравнению с прошлым, увеличилось.

Номинации фестиваля – эстрадный, джазовый, народный вокал, народный вокал и аранжировка, а также классический народный танец, народный танец и аранжировка, эстрадные, детские, спортивные и современные танцы, театр танца, хип-хоп.

В рамках фестиваля 24 марта для приезжих будет организована экскурсия по достопримечательностям Еревана. 25 марта пройдет конкурс по танцевальному искусству, открытие фестиваля, 26-ого – слушания вокалистов. В тот же день пройдет гала-концерт, торжественные церемонии награждения и закрытия.

Конкурс-фестиваль проходит при участии Министерства культуры Армении, Академии танца Бориса Эйфмана, Школы-студии им. Игоря Моисеева, Первого детского эстрадного центра, представителей столичных масс-медиа.

Международный конкурс-фестиваль искусств «Global fest» проходил в Санкт-Петербурге, Таллине и др. городах. Это удачный региональный проект, цель которого – выявление талантливых детей в разных областях искусства. В течение года в разных городах проходят отборочные туры.

Во всех номинациях кроме грамот, кубков и подарков предусмотрены также денежные премии. Гран-при составляет 50 000 российских рублей. В 2017 г. конкурс проходил в Ереване в Русском драматическом театре им. Станиславского с участием более 150 групп и индивидуальных исполнителей.