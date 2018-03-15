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Международное сообщество должно применять санкции именно в отношении Азербайджана: Эдуард Шармазанов


Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов назвал абсурдным заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что международное сообщество должно применять санкции против Армении. Как сообщает Арменпресс, после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов подчеркнул, что международное сообщество должно применить санкции исключительно в отношении Азербайджана из-за его криминальной политики.

«Азербайджан совершил преступление еще в 1988 году, убив невинных армян и безоружных граждан в Сумгаите, а два года спустя организовал резню в Баку», - сказал Шармазанов.

По его словам, если бы цивилизованный мир в то время ввел санкции, возможно, ничего подобного не случилось бы. «Даже не говорю о том, что в 1991-1994 годах политическое руководство Азербайджана провело террористическую войну против свободолюбивого Арцаха. То же самое повторилось в апреле 2016 года, и если международное сообщество должно применить санкции, то, прежде всего, в отношении Азербайджана», - подчеркнул Шармазанов.

Он уверяет, что заявления президента Азербайджана не дают никаких оснований для беспокойства, поскольку внешняя политика Азербайджана по арцахскому вопросу основана исключительно на лжи.




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