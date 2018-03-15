Вашингтон расширил санкции против Москвы, соответствующий список был опубликован на сайте Министерства финансов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

В список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин.

Санкции ввели также против компаний Пригожина, входящих в его холдинг "Конкорд", и Агентства интернет-исследований.

Всего в этот список внесли 13 человек и три компании. Также под ограничения попали ФСБ и ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств, которых Вашингтон считает ответственными за атаку вируса NotPetya.

Активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.

В Белом доме заявили, что новые санкции стали "ответом на кибератаки".