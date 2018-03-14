Подписан меморандум о сотрудничестве между Арменией и Данией в сфере культуры и искусства

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14 марта встретился с министром культуры Дании Метте Бок.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, собеседники коснулись шагов, предпринятых для углубления сотрудничества в области культуры, а также возможностей проведения совместных культурных мероприятий.

Министр Бок тепло вспоминала свой визит в Ереван в сентябре прошлого года и встречу с министром иностранных дел Армении.

Эдвард Налбандян и Метте Бок подписали Меморандум о взаимопонимании «О сотрудничестве между министерством культуры Республики Армения и министерством культуры Королевства Дания в сфере культуры и искусства». Стороны подчеркнули, что этот документ будет способствовать развитию армяно-датского сотрудничества в области культуры.