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Туск согласился с Мэй по поводу причастности РФ к отравлению Скрипаля


Россия, вероятнее всего, причастна к попытке отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, как передает Арменпресс, об этом заявил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я выражаю солидарность с премьером Терезой Мэй в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия", - написал он в твиттере.

Туск отметил, что "готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе".

Председатель Европейского совета также призвал к "трансатлантическому единству" в связи с ситуацией вокруг Скрипаля.

 

 




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