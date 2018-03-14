Тереза Мэй: Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за отравления Скрипаля

Британия вышлет 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, как передает Арменпресс, об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование Мэй в течение суток объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

Утром в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении в Солсбери в течение 10 дней после того, как получит официальный запрос.

При этом Лавров добавил, что без предъявления конкретных фактов Лондону "придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность".

В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Оно начнется в 22:00 мск, сообщили в британском постпредстве.