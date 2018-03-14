Российский фильм "Мастер и Маргарита" с бюджетом в 800 млн рублей выйдет в прокат в 2021 году. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Марс Медиа".

"Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов ("Профит"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Рубен Дишдишян ("Марс Медиа") выступят продюсерами фильма "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что режиссером и автором сценария стал Николай Лебедев, бюджет картины - 800 млн рублей. "В прокат "Мастер и Маргарита" выйдет в 2021 году", - добавили в пресс-службе.

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.



