В Сети появился трейлер фильма "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Картина станет продолжением спин-оффа вселенной Гарри Поттера, в котором рассказывается о событиях, которые разворачивались в волшебном мире в начале XX века. Основным местом действия станет Париж.

Роль главного злодея исполнит Джонни Депп, а молодого Дамблдора сыграет Джуд Лоу. Выход картины на экраны запланирован на ноябрь 2018 года.