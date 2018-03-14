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В Сети появился трейлер второй части "Фантастических тварей"


В Сети появился трейлер фильма "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Картина станет продолжением спин-оффа вселенной Гарри Поттера, в котором рассказывается о событиях, которые разворачивались в волшебном мире в начале XX века. Основным местом действия станет Париж.

Роль главного злодея исполнит Джонни Депп, а молодого Дамблдора сыграет Джуд Лоу. Выход картины на экраны запланирован на ноябрь 2018 года.




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