Министр юстиции Давид Арутюнян считает недопустимым интервью с осужденными женщинами в эфире передачи «Хороший вечер» Общественного телевидения Армении

Министр юстиции РА считает недопустимым интервью журналистки А. Тигранян с осужденными женщинами УИУ «Абовян», прозвучавшие в передаче Общественного телевидения (Первый канал) «Хороший вечер».

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Д. Арутюнян отметил, что предстоят серьезные обсуждения передачи с руководством ОТ.

«Думаю, что это недопустимо и предстоит серьезный разговор с руководством телекомпании, потому что, по моему, глубокому убеждению, это уже второй серьезный промах, допущенный Первым каналом. Мы сделали его предметом разбирательства», - заметил министр, не уточняя, каким был первый случай.

8 марта репортер передачи «Хороший вечер» А. Тигранян взяла интервью с юмористическим контекстом у осужденных женщин в УИУ «Абовян». Ряд пользователей интернета, правозащитников и журналистов сочли недопустимым проведение интервью в таком формате и выставление осужденных женщин на посмешище.