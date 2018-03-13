Мероприятия по экономии энергии сокращают ее потребление в областях Армении на 30-40%

Мероприятия по экономии энергии в общинах помогают сократить ее потребление на 30-40%, что дает возможность, например, осветить неосвещенные улицы. Программа реализуется в Армении при сотрудничестве Фонда восстанавливаемой энергетики и энергосбережения и финансовых структур. Община Касах Котайкской области уже реализовала ее, на очереди Нор Ерзнка, проведен аудит 10 общин, они будут следующими. В беседе с «Арменпресс» директор Фонда Арман Мелкикян рассказал подробности: «В предлагаемые нами действия по энергосбережению входят замена окон и дверей общинных зданий, установка водонагревателей или солнечных батарей, замена светильников уличного освещения на светодиодные, что в сумме дает экономию до 30-40%. Затем общине выделяются деньги под кредит из банка, после чего объявляется тендер на подрядчика работ. На сэкономленную сумму появляется возможность осветить ранее неосвещенные улицы. Кредит выдается под 9% сроком до 7-8 лет.

По этой программе проведены работы на 180 гособъектах, в том числе, в 11 уголовно-исправительных учреждениях.

Еще одна программа реализуется Французским банком развития совместно с Национальной ипотечной компанией по кредитованию энергосбережения в новостройках и при ремонте.

Примерно по такой же схеме активно развивается энергосбережение и в частном секторе.

Директор Фонда в заключение заметил, что на рынке есть договоры примерно на 200 млн. евро по программам энергосбережения и восстановительной энергетики.