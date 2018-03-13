Папа Римский отмечает пятилетие понтификата

Новым предстоятелем Римско-католической церкви ровно пять лет назад на конклаве в Сикстинской капелле Апостольского дворца был избран аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, впервые в истории папства взявший имя Франциск. Он занял престол Святого Петра не после кончины, но после отречения своего предшественника Бенедикта XVI (в миру Йозефа Ратцингера), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Франциск стал первым понтификом - членом ордена иезуитов, а также первым Папой из Нового Света. Интронизация состоялась 19 марта 2013 года. Восшествие Франциска на папский престол, по мнению многих наблюдателей, положило начало важным реформам в Римско-католической церкви.