Премьер-министр встретился со спикером парламента Ливана

Премьер-министр Карен Карапетян в рамках официального визита в Бейрут встретился со спикером парламента Ливана Набихом Берри.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр поблагодарил спикера парламента Ливана за теплый прием и передал теплые приветствия спикера Национального Собрания Армении Ара Баблояна.

Карен Карапетян подчеркнул, что политические отношения между Арменией и Ливаном дружественные, братские, и это обусловлено историческими связями и ролью армянской общины Ливана.

Глава правительства Армении подчеркнул, что экономические отношения значительно ниже, чем высокий уровень политических отношений между двумя странами, и необходимо активно работать над их развитием. Карен Карапетян представил круг вопросов, обсуждавшихся в ходе переговоров с премьер-министром Ливана, и направления, которые являются перспективными для развития экономических отношений.

Карен Карапетян выразил благодарность ливанскому парламенту за признание и осуждение Геноцида армян.

В контексте активизации связей между Арменией и Ливаном собеседники также придали большое значение межпарламентскому сотрудничеству и активным контактам, особенно между группами дружбы.