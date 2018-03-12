Отношения между Арменией и Ливаном имеют глубокие исторические корни: премьер Ливана

Армяно-ливанские отношения и отношения между двумя народами имеют глубокие исторические корни. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Ливана Саад Харири в ходе совместного с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном заявления для СМИ.

По его словам, такие исторические связи обусловлены важной ролью ливанских армян, которые сплочены, составляют ливанское общество и принимают участие во всех сферах.

«Я очень горд тем, что мой отец, Рафик Харири, был первым человеком, который заложил основу братских связей с Арменией в 1991 году. И мы привержены продолжению этого пути ради блага наших двух народов и народов», - сказал Харири.

Премьер-министр Ливана подчеркнул, что в ходе переговоров с премьер-министром Армении они договорились укреплять и развивать отношения между двумя странами в разных областях, особенно в банковской сфере. По словам Харири, ливанские банки известны во всем мире и имеют большой потенциал, финансируют государственные и частные проекты.

«Мы гордимся достижениями нашего банковского сектора, о чем свидетельствуют многочисленные успешные проекты.

Мы уделим внимание тому, чтобы межправительственная комиссия провела в ближайшем будущем заседание после запланированных выборов в Ливане.

Мы согласны с тем, что необходимо использовать исторические отношения между нашими странами: я лично буду внимательно следить за этим вопросом. Да, я согласен, что, хотя хорошо иметь исторические отношения, но нам также необходимо развивать наши экономические отношения. Сегодня премьер-министр Армении проведет несколько встреч с представителями частного сектора в целях поощрения взаимных инвестиций. Это исходит из интересов двух стран. Мой коллега предложил идею, которую мы должны подробно изучить. Она будет стимулировать инвестиции, и мы должны реализовать его в ближайшем будущем.

Мы также говорили о сотрудничестве в области технологий. В целом есть много перспективных областей, в которых Ливан и Армения могут сотрудничать», - сказал премьер-министр Ливана Саад Харири.