Статья экс-посла США в Армении Джона Эванса в The National Interest: Международное сообщество должно принять Арцах в свои ряды

Настало время, чтобы международное сообщество приняло в свои ряды Нагорно-Карабахскую Республику – Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, пишет бывший посол США в Армении Джон Эванс, обращаясь к предстоящему визиту президента Республики Арцах Бако Саакяна в США.

«На этой неделе избранный демократическим путем президент Арцаха Бако Саакян посетит Вашингтон. Он не будет принят администрацией США в том числе и потому, что США обходят молчанием вопрос, должен ли Арцах в конце концов стать независимым от Азербайджана, к которому был присоединен насильно Иосифом Сталиным», - пишет бывший посол. Он подчеркивает, что Вашингтон, как весь мир, не признает Арцах, однако предшественник Б. Саакяна А. Гукасян в 1999 и 2002 гг. посещал США и имел рабочие встречи с сотрудниками Госдепартамента. Кроме того, в Вашингтоне работает неофициальный представитель Арцаха.

Эванс отмечает, что США, Россия и Франция более 20 лет осуществляют посредническую миссию по мирному разрешению конфликта. Он подчеркивает, что хотя решение пока не достигнуто, народ Арцаха за эти годы создал эффективную демократию, основанную на принципах рыночной экономики, свободных и справедливых выборах, уважении к правам человека.

Напоминая о четырехдневной войне 2016 г., посол отмечает, что Азербайджан совершил различные военные преступления, напоминающие действия террористической организации ИГИЛ.

«Посетив после военных действий Арцах в июле 2016 г., я лично убедился в том, что народ Нагорного Карабаха и его фактические власти, несмотря на непризнание их мировым сообществом, создали действующую демократическую систему. Республика обладает всеми признаками, положенными в основу признания государства Конвенцией Монтевидео, кроме одной: у них нет возможности установить отношения с другими странами. Они могут сделать это, но им в этом отказывают», - пишет Дж. Эванс. Он напоминает, что Азербайджан пытается наказать всякого, кто посетит Арцах, внося его в «черный список». Автор называет несколько имен из этого списка: оперную певицу Монсеррат Кабалье, известного кулинара Энтони Бердейна, колумниста Washinton Post Дэвида Игнатиуса и других, среди них и свое.

Он отмечает, что согласно мнению собравшихся недавно в Брюсселе экспертов по международному праву, право на самоопределение превалирует над принципом территориальной целостности, который применим только для защиты государства от внешней агрессии и никак не противоречит правам меньшинства на самоопределение.

«Пришло время, чтобы международное сообщество приветствовало в своих рядах Нагорно-Карабахскую Республику – Арцах. Замминистра ИД Арцаха А. Алексанян недавно заявила в Европарламенте: «Карабах – это страна, а не конфликт». Народ Арцаха всего-то хочет жить своей жизнью в мире и свободе. И хотя статус этой страны пока окончательно не решен, народ Арцаха имеет и должен обладать теми же правами, что и мы все, и не должен оставаться в изоляции от человечества», - заключает бывший посол.