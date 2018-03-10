Европейские индексы - 09-03-18

МОСКВА, 10 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 12346.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.39% и составил 5274.40 пункта, британский FTSE вырос на 0.30% и составил 7224.51 пункта, российский MICEX вырос на 0.89% и составил 2311.69 пункта, а RTSI вырос на 0.95% и составил 1281.13 пункта.