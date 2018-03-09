Время в Ереване: 11:07:36,   10 Март

Серж Саргсян сделает символический первый ход в турнире Претендентов


9 марта президент Серж Саргсян посетит с рабочим визитом Германию, где будет присутствовать на торжественной церемонии открытия турнира  Претендентов на звание  чемпиона мира шахматам, который пройдет в  Берлине 10-28 марта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в  качестве  почетного гостя президент Армении 10 марта   сделает символический первый ход в  турнире  Претендентов.

В Берлинском турнире   примут участие победитель розыгрыша Кубка мира Левон  Аронян (Армения), участник финала Кубка мира Дин Лирен (Китай), занявшие  первое  и второе  места  в Гран-При ФИДЕ ШахриярМамедъяров (Азербайджан) и Александр Грищук (Россия), обладатели самого высокого среднего рейтинга в 2017г. ФабианоКаруана (США) и Уэсли Со (США), вице-чемпион мира Сергей Карякин (Россия) и 14-й чемпион мира Владимр Крамник (Россия).

Состязания  пройдут в два этапа – 14 туров. Победитель сможет встретиться с чемпионом мира  МагнусомКарлсеном 9-29 ноября с.г. в Лондоне.

Организаторы турнира – ФИДЕ и его коммерческий партнер «Уорлд Чес».

 




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Турнир претендентов"
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации