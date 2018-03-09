Серж Саргсян сделает символический первый ход в турнире Претендентов

9 марта президент Серж Саргсян посетит с рабочим визитом Германию, где будет присутствовать на торжественной церемонии открытия турнира Претендентов на звание чемпиона мира шахматам, который пройдет в Берлине 10-28 марта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в качестве почетного гостя президент Армении 10 марта сделает символический первый ход в турнире Претендентов.

В Берлинском турнире примут участие победитель розыгрыша Кубка мира Левон Аронян (Армения), участник финала Кубка мира Дин Лирен (Китай), занявшие первое и второе места в Гран-При ФИДЕ ШахриярМамедъяров (Азербайджан) и Александр Грищук (Россия), обладатели самого высокого среднего рейтинга в 2017г. ФабианоКаруана (США) и Уэсли Со (США), вице-чемпион мира Сергей Карякин (Россия) и 14-й чемпион мира Владимр Крамник (Россия).

Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. Победитель сможет встретиться с чемпионом мира МагнусомКарлсеном 9-29 ноября с.г. в Лондоне.

Организаторы турнира – ФИДЕ и его коммерческий партнер «Уорлд Чес».